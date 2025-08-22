Поиск

Сентябрьская погода сохранится в Москве как минимум до середины следующей недели

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Погода, соответствующая третьей декаде сентября, сохранится в Московском регионе как минимум до середины следующей недели, днем температура будет не выше плюс 17 градусов, ночные температуры будут ниже плюс 10, но заморозки не прогнозируются, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура до конца этой недели и в первые дни следующей недели будет по норме климатической соответствовать концу второй - началу третьей декады сентября. Погода опережает свое развитие на три недели. Действительно, такой период вполне можно назвать периодом ранней осенней погоды", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура в Московском регионе будет на 3 градуса ниже климатической нормы. Это связано с тем, что Москва находится на западной периферии циклона - в тыловой части циклона.

До конца этой и в начале следующей недели ночные температуры в Москве и в Подмосковье будут ниже плюс 10 градусов - плюс 6 - плюс 8, по области до плюс 4. Однако заморозков ждать не стоит.

Днем столбики термометров будут показывать от плюс 14 до плюс 17.

"Конечно, эта погода больше соответствует сентябрьской погоде. И никаких таких сильных проблесков (потепления) в ближайшие 6-7 дней нет. Никуда не деться. Конец этой недели и первая половина следующей будут вот такими", - добавил Вильфанд.

Он также уточнил, что атмосферное давление в Московском регионе будет ниже нормы на 6-8 мм ртутного столба, поэтому погода будет облачная, прогнозируются осадки.

Все же сильных дождей ждать не стоит. Осадки будут "осеннего типа" - не сильные, но продолжительные.

