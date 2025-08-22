Поиск

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и Северном Кавказе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой до плюс 33 градусов сохраняется в южных регионах европейской части России, при этом в Краснодарском крае и республиках Северского Кавказа пройдут сильные осадки, возможны подтопления, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России очень хорошая температура, там до плюс 28 - плюс 33 градусов до конца недели и в начале следующей недели. Замечательная температура воды: на курортах Крыма в основном 25 градусов в Алуште, в Евпатории, в Феодосии. На черноморском побережье - 26-27 градусов", - сказал Вильфанд.

Однако, в Краснодарском крае вместе с высокой температурой прогнозируются интенсивные осадки, которые приведут к неблагоприятным явлениям на реках. В частности, в Сочи и в районе Сириуса прогнозируется подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и подтопления.

Аналогичная ситуация будет в регионах Северного Кавказа. В частности, на реках Северной Осетии также прогнозируется выход воды на пойму.

Сильные осадки с возможными подтоплениями прогнозируются и в регионах азиатской части страны: в Красноярском крае на реке Кебеж, в Иркутской области, и в Якутии на реке Индигирка.

