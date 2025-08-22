Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следующая российская лунная миссия состоится в 2028 году, на орбиту спутника Земли отправится аппарат "Луна-26", миссия по исследованию Венеры перенесена на 2036 год, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"В соответствии с текущими планами, орбитальную станцию "Луна-26" запустят в 2028 году. Ее главная задача - выбрать подходящие посадочные площадки", - сказал Красников в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его словам, следующие два аппарата "Луна-27" оправятся на Северный и Южный полюсы спутника Земли в 2029 и 2030 годах.

"Еще через три-четыре года состоится миссия "Луны-28", которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Также будет запущена орбитальная станция "Луна-29"", - сообщил президент РАН.

"В 2035-2036 годах к спутнику отправят "Луну-30" с тяжелым луноходом для длительных научных изысканий", - сказал он.

Также Красников заявил о переносе миссии на Венеру. "В соответствии с планом, новая российская автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" будет запущена в 2036 году", - сказал президент РАН.

26 декабря 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" намечается на 2027 год, "Луна-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

11 августа научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый сообщил "Интерфаксу", что запуск станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.

29 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена запустить к Луне шесть автоматических аппаратов, в том числе два аппарата "Луна-27".

19 марта академик Зеленый сообщил, что запуск российского космического аппарата к Венере может быть перенесен на 2034-2035 годы. По его словам, ранее он был запланирован на 2031 год.