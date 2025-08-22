Поиск

Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следующая российская лунная миссия состоится в 2028 году, на орбиту спутника Земли отправится аппарат "Луна-26", миссия по исследованию Венеры перенесена на 2036 год, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"В соответствии с текущими планами, орбитальную станцию "Луна-26" запустят в 2028 году. Ее главная задача - выбрать подходящие посадочные площадки", - сказал Красников в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его словам, следующие два аппарата "Луна-27" оправятся на Северный и Южный полюсы спутника Земли в 2029 и 2030 годах.

"Еще через три-четыре года состоится миссия "Луны-28", которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Также будет запущена орбитальная станция "Луна-29"", - сообщил президент РАН.

"В 2035-2036 годах к спутнику отправят "Луну-30" с тяжелым луноходом для длительных научных изысканий", - сказал он.

Также Красников заявил о переносе миссии на Венеру. "В соответствии с планом, новая российская автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" будет запущена в 2036 году", - сказал президент РАН.

26 декабря 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" намечается на 2027 год, "Луна-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

11 августа научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый сообщил "Интерфаксу", что запуск станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.

29 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена запустить к Луне шесть автоматических аппаратов, в том числе два аппарата "Луна-27".

19 марта академик Зеленый сообщил, что запуск российского космического аппарата к Венере может быть перенесен на 2034-2035 годы. По его словам, ранее он был запланирован на 2031 год.

Геннадий Красников Луна РАН Венера
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Первая апелляция подана в суд на решение о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

ФСБ задержала в ДНР двух россиян, причастных к терактам против чиновников

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе

Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7012 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });