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Запуск российской миссии на Венеру может сдвинуться на 2034-2035 годы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Запуск российского космического аппарата к Венере, запланированный на 2031 год, может быть перенесен на 2034-2035 годы, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

"Мы имеем пока неопределенность в связи с "Роскосмосом" - ученые настаивают на запуске 2031-2032 году, чтобы попасть в эту флотилию европейских и американских аппаратов", - сказал Зеленый на 65-х научных чтениях имени В.И. Вернадского во среду.

При этом академик отметил, что ученые для надежности миссии не хотят торопить производителя межпланетной станции НПО им. Лавочкина. "Поэтому, скорее всего, запуск сдвинется где-то на 2034-2035 год", - сообщил научный руководитель ИКИ РАН.

8 апреля 2024 года Зеленый сообщал, что запуск российского космического аппарата к Венере запланирован на 2031 год.

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7 ноября 2024 года Зеленый сообщил в интервью "Интерфаксу", что работы по организации исследовательского проекта "Венера-Д" продолжаются, однако "работа над эскизным проектом из-за бюрократических накладок не финансируется".

"Все дело идет к тому, что мы можем опоздать. Если миссия сильно сползет на 30-е годы, то мы можем потерять приоритетные результаты. Экспедиция у нас запланирована на 2031 год, но получится или нет, при сложившейся ситуации, я не знаю", - заявил академик.

15 мая 2023 года в "Роскосмосе" сообщили, что НПО им. Лавочкина приступит к эскизному проектированию космической станции "Венера-Д" в начале 2024 года.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как сообщалось, в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Также сообщалось, что "Роскосмосом" и Российской академией наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры в рамках миссии "Венера-В".

Венера РАН Роскосмос
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