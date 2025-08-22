Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю 1,5 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 1,5 тыс. дронов самолетного типа армии Украины и 25 управляемых авиабомб, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ HIMARS США Украина Минобороны
