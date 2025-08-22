Поиск

В Крыму ликвидировали используемую украинскими колл-центрами сеть узлов связи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ и полиция пресекли в Крыму деятельность сети узлов связи, которую использовали украинские мошеннические кол-центры, задержаны двое предполагаемых организаторов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике и Севастополю в пятницу.

"Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами (...). Задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что в задачи задержанных входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка сим-карт и их ежедневная замена. За свою деятельность они получали от украинских кураторов $600 еженедельно и компенсацию стоимости аренды жилья.

"В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, изъята техника для обеспечения и администрирования деятельности телекоммуникационного оборудования: три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи", - добавили в пресс-службе.

Также установлены другие лица, которые помогали организаторам обеспечивать функционирование виртуальных узлов связи, среди них - двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, информирует УФСБ.

Благодаря работе узлов связи россиянам поступали из-за границы звонки, в которых злоумышленники представлялись операторами связи и обманным путем получали доступ к личным кабинетам на портале Госуслуг, после чего оформляли микрокредиты.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

ФСБ Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7015 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });