В Крыму ликвидировали используемую украинскими колл-центрами сеть узлов связи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ и полиция пресекли в Крыму деятельность сети узлов связи, которую использовали украинские мошеннические кол-центры, задержаны двое предполагаемых организаторов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике и Севастополю в пятницу.

"Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами (...). Задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что в задачи задержанных входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка сим-карт и их ежедневная замена. За свою деятельность они получали от украинских кураторов $600 еженедельно и компенсацию стоимости аренды жилья.

"В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, изъята техника для обеспечения и администрирования деятельности телекоммуникационного оборудования: три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи", - добавили в пресс-службе.

Также установлены другие лица, которые помогали организаторам обеспечивать функционирование виртуальных узлов связи, среди них - двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, информирует УФСБ.

Благодаря работе узлов связи россиянам поступали из-за границы звонки, в которых злоумышленники представлялись операторами связи и обманным путем получали доступ к личным кабинетам на портале Госуслуг, после чего оформляли микрокредиты.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности, говорится в сообщении.