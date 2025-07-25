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Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ задержали в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае 20 человек, причастных к более чем 30 эпизодам дистанционных мошенничеств на сумму более 200 млн рублей.

По данным спецслужбы, мошенниками "через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере".

В качестве пособников привлекались неблагополучные и малообеспеченные жители Новосибирской области.

По местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.

Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 млн рублей, заявили в ФСБ.

19 фигурантов арестованы, одному избрана мера в виде ограничения свободы.

Двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), 18 участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации)) УК России.

ФСБ МВД Новосибирская область Алтайский край
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