Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ задержали в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае 20 человек, причастных к более чем 30 эпизодам дистанционных мошенничеств на сумму более 200 млн рублей.
По данным спецслужбы, мошенниками "через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере".
В качестве пособников привлекались неблагополучные и малообеспеченные жители Новосибирской области.
По местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.
Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 млн рублей, заявили в ФСБ.
19 фигурантов арестованы, одному избрана мера в виде ограничения свободы.
Двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), 18 участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации)) УК России.