Поиск

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Восстановление сроков отправки и доставки товаров на фоне перегрузки 5 складов Ozon в Москве и Санкт-Петербурге займет 6-7 дней, сообщила в пятницу компания.

В среду Ozon сообщил, что столкнулся с задержкой приемки товаров на 5 из 38 логистических объектов, расположенных в Москве и Петербурге. Это, в свою очередь, повлекло за собой задержку части доставок товаров в обоих городах. В сообщении Ozon говорилось, что 7 из 10 заказов клиентам доставляется вовремя (то есть около 30% заказов в Москве и Петербурге доставляются с задержкой); доля отмен заказов не превышает 2%.

В связи со сложившейся ситуацией Ozon вывел дополнительный персонал на логистические объекты для оперативной приемки и отгрузки, организовал дополнительные точки сдачи товаров в Москве, часть заказов была перемещена на менее загруженные склады.

"В течение 6-7 дней компания планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров", - сообщили в компании, отметив, что 85% поставок продавцов в обоих городах по-прежнему принимаются в течение часа.

Общее количество объектов логистической инфраструктуры Ozon в России превышает 200.

Ozon Петербург Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });