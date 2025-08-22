Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Восстановление сроков отправки и доставки товаров на фоне перегрузки 5 складов Ozon в Москве и Санкт-Петербурге займет 6-7 дней, сообщила в пятницу компания.

В среду Ozon сообщил, что столкнулся с задержкой приемки товаров на 5 из 38 логистических объектов, расположенных в Москве и Петербурге. Это, в свою очередь, повлекло за собой задержку части доставок товаров в обоих городах. В сообщении Ozon говорилось, что 7 из 10 заказов клиентам доставляется вовремя (то есть около 30% заказов в Москве и Петербурге доставляются с задержкой); доля отмен заказов не превышает 2%.

В связи со сложившейся ситуацией Ozon вывел дополнительный персонал на логистические объекты для оперативной приемки и отгрузки, организовал дополнительные точки сдачи товаров в Москве, часть заказов была перемещена на менее загруженные склады.

"В течение 6-7 дней компания планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров", - сообщили в компании, отметив, что 85% поставок продавцов в обоих городах по-прежнему принимаются в течение часа.

Общее количество объектов логистической инфраструктуры Ozon в России превышает 200.