Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Дмитрий Ядров избран председателем совета директоров управляющей компании аэропорта "Домодедово", сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, решение принято на первом заседании нового состава совета в пятницу. Оно "демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России".

В июне Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Через день после решения суда компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головной холдинговой структурой аэропорта стало МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (ЭМКЛ). Эту компанию возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ.