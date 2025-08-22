Поиск

"Армия-2025" исключена из перечня выставок, проводимых в РФ в 2025 году

Москва. 22 ав густа. INTERFAX.RU - Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписано 21 августа председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Текст распоряжения размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, утвержденном распоряжением правительства РФ от 14.07.2023 № 1892-р, позицию, касающуюся Международного военно-технического форума "Армия-2025", исключить", - говорится в документе.

Форум "Армия-2025" должен был пройти в августе в подмосковной Кубинке.

