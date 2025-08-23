Поиск

Движение на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы закроют 23 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ограничения движения транспорта будут введены в субботу на Садовом кольце и нескольких улицах в центре Москвы из-за проведения Московского транспортного электрофестиваля.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто с 00:01 до 18:00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля; с 00:01 до 20:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы.

Помимо этого, движение будет закрыто с 11:50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

Будет запрещена парковка 22 августа с 00:01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке, а также 23 августа с 00:01 до 18:00 на участке Дашкова переулка.

Будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля 22 августа с 15:00 до 23:59 и 23 августа с 20:00 до 23:00, говорится в сообщении.

Кроме того, на время проведения Московского транспортного электрофестиваля изменятся маршруты автобусов в центре столицы, добавили в департаменте.

В сообщении говорится, что 23 августа примерно с 11:30 до 12:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". Вместо трамваев будут работать автобусы 913 - они поедут без заезда к метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая" через остров Балчуг и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды".

В столице на Зубовской площади 23 августа пройдет первый в истории Московский транспортный электрофестиваль. В его рамках состоится торжественный парад электротранспорта: электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу.

Бульварное кольцо Зубовская площадь Москва Чистые пруды Павелецкий вокзал
