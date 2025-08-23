Поиск

После падения БПЛА в районе станции в Ростовской области задерживаются 38 поездов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - 38 поездов идут с задержками до 3 часов 40 минут после падения БПЛА в районе станции Сергеевка в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении ночной атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. По его словам, никто не пострадал, вследствие падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, они потушены.

Ростовская область РЖД
