После падения БПЛА в районе станции в Ростовской области задерживаются 46 поездов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - После падения БПЛА в районе станции Сергеевка в Ростовской области с опозданием следуют 46 поездов, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введены в график. В настоящее время с опозданием следует 46 поездов", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, максимальное время задержки составляет до 3,5 часов. Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено.

Из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка в Ростовской области в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети, движение поездов приостанавливалось. По данным на утро субботы из-за происшествия 38 поездов шли с задержками до 3 часов 40 минут.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении ночной атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. По его словам, никто не пострадал, вследствие падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, они потушены.