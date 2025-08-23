Новосибирский поселок Кольцово сохранит статус наукограда еще на 15 лет

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохранило статус наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

"Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда на ближайшие 15 лет. Это позволит Кольцово получать федеральное финансирование для сохранения и развития его научно-производственных комплексов и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Статус наукограда был присвоен поселку в 2003 году. Сроки действия этого решения истекают 31 декабря 2025 года.

В Кольцово находится научно-производственный комплекс, предприятия которого выпускают биомедицинскую и фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование, информационно-телекоммуникационные системы.

Кроме того, там располагается производитель вакцин ГНЦ "Вектор", в котором разработали вакцину от COVID-19.