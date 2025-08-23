Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась после того, как перевозивший ее грузовик попал в аварию в Арзамасском районе Нижегородской области. На 427 км трассы М-12 грузовик столкнулся с автовозом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили один человек и ребенок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле.