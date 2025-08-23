Поиск

Военные в течение трех часов нейтрализовали 32 дрона ВСУ над регионами РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в субботу с 14:00 до 17:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, десять дронов нейтрализовано над Калужской областью, семь - над Брянской областью, пять - над Новгородской областью, четыре дрона сбиты над Ленинградской областью, три - над Тверской. Еще два беспилотника уничтожено в небе над Смоленской областью и один - над Тульской областью.

Ранее Минобороны сообщало о нейтрализации 20 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ в период с 12:00 до 14:00. Отмечалось, что дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено восемь БПЛА над Брянской областью, семь - над Смоленской областью, три - над Курской областью и два дрона сбиты над Калужской областью. Также российские военные сбили 12 украинских дронов над Брянской областью и один - над Калужской с 9:30 до 12:00.

Минобороны РФ Брянская область Ленинградская область Смоленская область Калужская область Тульская область Тверская область
