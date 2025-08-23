Военные нейтрализовали 20 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в субботу о нейтрализации 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами в период с 12:00 до 14:00 по московскому времени.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников над Брянской областью, семь - над Смоленской областью, три - над Курской областью и два дрона сбиты над Калужской областью.

Ранее в субботу в Минобороны сообщали, что с 9:30 до 12:00 было уничтожено 13 дронов ВСУ - 12 БПЛА сбиты над Брянской областью и один - над Калужской.