Два окна жилого дома повреждены при нейтрализации беспилотника в Петербурге

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Два окна дома в жилом квартале "Огни залива" в Красносельском районе на юго-западе Петербурга получили повреждения в результате нейтрализации беспилотника в субботу, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

"Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета. Капитальные конструкции фасада не повреждены. Пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что в субботу в Петербурге было обезврежено два беспилотника - в Пушкинском и Красносельском районах. Также сообщалось о шести сбитых беспилотниках в Ленинградской области.

