Аэропорт Нижнего Новгорода и петербургский Пулково вернулись к штатной работе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт Стригино и петербургский Пулково возобновили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации в субботу вечером.

"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений один борт "ушел" на запасной аэродром, уточнил он.

Затем Кореняко сообщил о возобновлении работы Пулково.