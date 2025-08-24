Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 1 570 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:30. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 200 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа, со стороны Тамани - оценивается в один час.

Ранее в воскресенье - в 14:27 - перекрывали движение по Крымскому мосту для транспорта. Ограничение действовало около 40 минут.