Поиск

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 1 570 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:30. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 200 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа, со стороны Тамани - оценивается в один час.

Ранее в воскресенье - в 14:27 - перекрывали движение по Крымскому мосту для транспорта. Ограничение действовало около 40 минут.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146"

МАГАТЭ подтвердило отсутствие изменений радиационного фона в районе Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Поиски пропавшей на острове Итуруп группы туристов приостановлены до утра

Открытый огонь на терминале в Усть-Луге потушен

Еще два беспилотника сбили над Ленинградской областью

Два белгородских предприятия повреждены при атаках БПЛА

Более 1,5 тыс. человек ожидают вылета авиарейсов в аэропортах Сибири

Более 1,5 тыс. человек ожидают вылета авиарейсов в аэропортах Сибири

Пожарный поезд направлен для тушения возгорания в Ленинградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });