В Крыму локализовали возгорание сухостоя на 250 га

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание сухой растительности около поселка Школьное Симферопольского района Крыма на 250 га, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Как отмечается в сообщении, работы по тушению продолжаются.

О пожаре стало известно в воскресенье. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3 га, затем она возросла до 200 га.

В ведомстве уточнили, что тушение огня осложняет сильный ветер.