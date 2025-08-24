Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вечером воскресенья над четырьмя российскими регионами уничтожено семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"24 августа т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По два дрона сбито над Республикой Крым, Калужской и Брянской областями и один - над Орловской областью, уточнили в военном ведомстве.