Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вечером воскресенья над четырьмя российскими регионами уничтожено семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"24 августа т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По два дрона сбито над Республикой Крым, Калужской и Брянской областями и один - над Орловской областью, уточнили в военном ведомстве.

Минобороны РФ Республика Крым Орловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

Мединский сообщил, что у России еще тысячи пленных военных ВСУ

Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов

Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов

Лавров отметил, что РФ выступает за принцип неделимости безопасности в вопросе гарантий для Украины

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146"

МАГАТЭ подтвердило отсутствие изменений радиационного фона в районе Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });