В европейской части России максимальные уровни половодья на реках ожидаются выше нормы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек европейской части России в 2026 году ожидаются выше нормы, существенно выше нормы уровень воды ожидается на реках бассейна Волги, в нижнем течении Оки, в верховьях Дона, а также на ряде рек Сибири и Дальнего Востока, на участках рек Забайкалья.

Об этом сказано в справке Гидрометцентра России и Росгидромета об ожидаемом характере весеннего половодья 2026 года на реках и предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища во втором квартале, с которой ознакомился "Интерфакс".

"На большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья 2026 года ожидаются в основном выше нормы. (...) Существенно выше нормы (до 1,5-2,5 м и выше) ожидаются максимальные уровни половодья на реках бассейна Волги (Самара, Елшанка, Бузулук - до 2,0 м), в нижнем течении Оки и на р. Мокша (до 2,0 м), в верховьях Дона и на его притоках западной части бассейна (до 2,5 м), местами до 4,8 м на реках бассейна Верхней Оки (участок р. Оки от г. Белев до г. Кашира, реки-притоки Оки: Упа, Жиздра, Протва)", - сказано в справке.

Выше нормы (до 0,5-1,5 м) максимальные уровни половодья ожидаются на реках западной части Вологодской области (до 1,5 м), бассейна Волги, на реке Сура (на 1,0-1,5 м), в среднем и нижнем течении реки Ветлуга и реках Вятка и Чепца (до 1,0 м), на реках Республики Татарстан (Старый Зай, Мёша, Карла - до 0,8 м), на реках Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края (до 1,0 м), на реке Сосьва в Свердловской области (до 1,5 м), на реках Айдар и Деркул в ЛНР, в восточной части бассейна Дона (до 0,6 м), на реке Салмыш в Оренбургской области (до 0,8 м).

Существенно выше нормы (до 2,5 м) ожидаются максимальные уровни половодья на реках Сибири и Дальнего Востока: на Ишиме в Тюменской области (на 1,4-2,5 м), на участках рек Забайкалья (Амур, Аргунь, Шилка, Онон, Нерча и Верхняя Ангара - до 1,8 м).

Выше нормы (на 0,5-1,5 м) ожидаются максимумы половодья на реках бассейна Оби (Чумыш, Тогул, Бурла, Чая, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара - на 0,8-1,6 м), на реках Омской области (Тара и Туй - до 0,8 м, Омь и Ишим - до 1,5 м), юга Тюменской области (Средняя Обь, Конда и Ляпин - до 1,0 м), в Красноярском крае на реке Енисей (на 1,0-1,5 м), на реках Приамурья (Амур, Зея - до 1,0-1,5 м), реках севера Сахалина (до 0,6 м), в Камчатском крае на реках Усть-Большерецкого, Соболевского (до 0,7 м), Елизовского и Мильковского округов (Камчатка, Авача - до 1,0 м) и некоторых других.