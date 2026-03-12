Поиск

В европейской части России максимальные уровни половодья на реках ожидаются выше нормы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек европейской части России в 2026 году ожидаются выше нормы, существенно выше нормы уровень воды ожидается на реках бассейна Волги, в нижнем течении Оки, в верховьях Дона, а также на ряде рек Сибири и Дальнего Востока, на участках рек Забайкалья.

Об этом сказано в справке Гидрометцентра России и Росгидромета об ожидаемом характере весеннего половодья 2026 года на реках и предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища во втором квартале, с которой ознакомился "Интерфакс".

"На большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья 2026 года ожидаются в основном выше нормы. (...) Существенно выше нормы (до 1,5-2,5 м и выше) ожидаются максимальные уровни половодья на реках бассейна Волги (Самара, Елшанка, Бузулук - до 2,0 м), в нижнем течении Оки и на р. Мокша (до 2,0 м), в верховьях Дона и на его притоках западной части бассейна (до 2,5 м), местами до 4,8 м на реках бассейна Верхней Оки (участок р. Оки от г. Белев до г. Кашира, реки-притоки Оки: Упа, Жиздра, Протва)", - сказано в справке.

Выше нормы (до 0,5-1,5 м) максимальные уровни половодья ожидаются на реках западной части Вологодской области (до 1,5 м), бассейна Волги, на реке Сура (на 1,0-1,5 м), в среднем и нижнем течении реки Ветлуга и реках Вятка и Чепца (до 1,0 м), на реках Республики Татарстан (Старый Зай, Мёша, Карла - до 0,8 м), на реках Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края (до 1,0 м), на реке Сосьва в Свердловской области (до 1,5 м), на реках Айдар и Деркул в ЛНР, в восточной части бассейна Дона (до 0,6 м), на реке Салмыш в Оренбургской области (до 0,8 м).

Существенно выше нормы (до 2,5 м) ожидаются максимальные уровни половодья на реках Сибири и Дальнего Востока: на Ишиме в Тюменской области (на 1,4-2,5 м), на участках рек Забайкалья (Амур, Аргунь, Шилка, Онон, Нерча и Верхняя Ангара - до 1,8 м).

Выше нормы (на 0,5-1,5 м) ожидаются максимумы половодья на реках бассейна Оби (Чумыш, Тогул, Бурла, Чая, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара - на 0,8-1,6 м), на реках Омской области (Тара и Туй - до 0,8 м, Омь и Ишим - до 1,5 м), юга Тюменской области (Средняя Обь, Конда и Ляпин - до 1,0 м), в Красноярском крае на реке Енисей (на 1,0-1,5 м), на реках Приамурья (Амур, Зея - до 1,0-1,5 м), реках севера Сахалина (до 0,6 м), в Камчатском крае на реках Усть-Большерецкого, Соболевского (до 0,7 м), Елизовского и Мильковского округов (Камчатка, Авача - до 1,0 м) и некоторых других.

Гидрометцентр Росгидромет Волга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

 Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Эксперты Сбера отметили взрывной рост рынка апартаментов в курортных городах

В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

 В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

 Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

Раскрыто хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

 Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,8 тыс. кв. метров

Военные заявили об отражении украинской атаки на КС "Русская" в Краснодарском крае

Петербург побил рекорд тепла 1921 года

 Петербург побил рекорд тепла 1921 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 667 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8635 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });