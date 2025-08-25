Задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Томск

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вылет трех авиарейсов из аэропорта Томска задерживается по причине позднего прибытия самолетов, сообщили "Интерфаксу" в справочной авиагавани.

"Рейсы задерживаются по причине позднего прибытия. Туман тут ни при чем", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие рейсов SU 1530, SU 1542 из Москвы и N4 309 из Санкт-Петербурга.

В понедельник утром Томск накрыл плотный туман.