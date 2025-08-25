Поиск

Объем финансирования летней оздоровительной кампании в РФ превысил 62 млрд руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Общий объем финансирования правительством РФ летней оздоровительной компании составил более 62 млрд рублей консолидированного бюджета, сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"К 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тыс. мест. Отремонтировано порядка 100 объектов, включая столовые и медицинские пункты", - сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященном летнему отдыху детей.

Мишустин сообщил, что модернизация инфраструктуры детского отдыха в этом году идет в более чем половине регионов России. И призвал членов правительства с учетом проделанной работы подготовиться к следующему летнему сезону.

"Очевидно, что, когда миллионы детишек приезжают в лагеря, это требует, в том числе и такого рачительного отношения к бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Если необходимо, надо помочь регионам в этом планировании", - добавил глава кабмина.

Он также заметил, что следует особо контролировать, как организовано оздоровление детей на приграничных территориях.

По данным Чернышенко, в 40 тыс. российских лагерях летом отдохнули более 4,5 млн детей.

