Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом достигло 1,1 тыс

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Керчи в понедельник днем ожидают 1,1 тыс. автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа.