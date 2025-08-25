В ходе визита Путина в КНР 2026-2027 гг. объявят двусторонними годами образования

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В правительстве РФ сообщили о планах объявить 2026-2027 гг. двусторонними годами образования в России и Китае в ходе предстоящего визита российского президента Владимира Путина в КНР.

"Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном в Пекине. Министры обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в сфере высшего образования. Встреча носит особый характер в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале правительства РФ.

"Ожидается, что в ходе этого визита 2026-2027 годы объявят двусторонними Годами образования в России и Китае", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в правительстве РФ, на встрече министров образования были рассмотрены соглашения, которые планируется подписать в рамках встречи лидеров двух стран: договор о создании Института фундаментальных исследований и соглашение МГТУ им. Баумана и Университета Цинхуа о создании лаборатории. Кроме того, министры обсудили взаимодействие по линии БРИКС, в том числе инициатива по формированию нового сбалансированного рейтинга вузов, который будет учитывать специфику образовательных систем двух стран.

"Вопросы гуманитарной повестки регулярно поднимаются в ходе встреч на высоком и высшем уровнях. Укрепляется политическое взаимодоверие и практическое сотрудничество. Мы готовы продолжать усердно работать над расширением образовательной кооперации на благо народов России и Китая", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

В сообщении отмечается, что за последние пять лет количество китайских студентов в российских вузах увеличилось почти в два раза - в 2024/25 учебном году обучались 56 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в конце этой недели отправится с четырехдневным визитом в Китай. "Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине", - говорилось в программе "Москва. Кремль. Путин".