Поиск

В ходе визита Путина в КНР 2026-2027 гг. объявят двусторонними годами образования

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В правительстве РФ сообщили о планах объявить 2026-2027 гг. двусторонними годами образования в России и Китае в ходе предстоящего визита российского президента Владимира Путина в КНР.

"Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном в Пекине. Министры обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в сфере высшего образования. Встреча носит особый характер в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале правительства РФ.

"Ожидается, что в ходе этого визита 2026-2027 годы объявят двусторонними Годами образования в России и Китае", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в правительстве РФ, на встрече министров образования были рассмотрены соглашения, которые планируется подписать в рамках встречи лидеров двух стран: договор о создании Института фундаментальных исследований и соглашение МГТУ им. Баумана и Университета Цинхуа о создании лаборатории. Кроме того, министры обсудили взаимодействие по линии БРИКС, в том числе инициатива по формированию нового сбалансированного рейтинга вузов, который будет учитывать специфику образовательных систем двух стран.

"Вопросы гуманитарной повестки регулярно поднимаются в ходе встреч на высоком и высшем уровнях. Укрепляется политическое взаимодоверие и практическое сотрудничество. Мы готовы продолжать усердно работать над расширением образовательной кооперации на благо народов России и Китая", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

В сообщении отмечается, что за последние пять лет количество китайских студентов в российских вузах увеличилось почти в два раза - в 2024/25 учебном году обучались 56 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в конце этой недели отправится с четырехдневным визитом в Китай. "Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине", - говорилось в программе "Москва. Кремль. Путин".

КНР Минобрнауки РФ РФ Владимир Путин Валерий Фальков БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });