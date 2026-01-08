Поиск

В Приангарье в столкновении грузовика и внедорожника погибли четверо

Место ДТП в Усольском районе Иркутской области
Фото: прокуратура Иркутской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Усольском районе Иркутской области в столкновении внедорожника и грузовика погибли двое детей и их родители, сообщила прокуратура региона. Еще два человека пострадали.

ДТП произошло 8 января на 1795 км автотрассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Новомальтинск. Там внедорожник Tank 300 столкнулся с большегрузом и загорелся. Погибли девочка 2016 года рождения, ее брат 2019 года рождения, водитель большегруза и его жена. Третий ребенок пары - 13-летний подросток - госпитализирован.

Водитель грузовика доставлен в травмпункт.

Проверку по факту ДТП начала полиция, это контролирует прокуратура города Усолье-Сибирское.

Как уточнили в областном управлении МВД, ДТП произошло около 12:15 по местному времени (07:15 по Москве).

Проезда по трассе Р-255 на месте аварии нет, возможен объезд через село Мальта.

