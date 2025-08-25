Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием грузового и легкового автомобилей под Переславлем-Залесским в понедельник унесла жизни четырех человек, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Столкнулись автомобиль Scoda и грузовой автомобиля DAF с полуприцепом. Погибли четыре человека: водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются, говорится в сообщении.

Авария случилась на дороге "обход Переславля-Залесского".

По данным пресс-службы, после столкновения один из автомобилей загорелся.

На месте ДТП работают оперативные службы.