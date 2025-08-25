Иностранцы с 2026 года будут сдавать экзамен по русскому языку за компьютером

Результаты экзамена можно будет узнать за 10 секунд, сертификаты получить в день аттестации

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства с 1 января 2026 года будут проводить только в компьютерной форме при помощи разработанного в РФ программного комплекса (ПК) "ЭкзаМ", сообщили в Рособрнадзоре.

"С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства будет проводиться исключительно в компьютерной форме", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

В нем отмечается, что федеральный центр тестирования разработал программный комплекс "ЭкзаМ", который полностью автоматизирует процесс проведения экзаменов. "Он будет полезен для организаций, включенных в перечень государственных учреждений, проводящих экзамен для иностранных граждан", - пояснили в Рособрнадзоре.

В частности, в ПК "ЭкзаМ" можно пройти все этапы - от регистрации и видеоидентификации участников до проведения инструктажа, выполнения заданий, расчета результатов и учёта и выдачи сертификатов. Результаты участники узнают за 10 секунд, а сертификаты успешно сдавшим экзамен формируются и выдаются в тот же день.

В Рособрнадзоре уточнили, что программный комплекс работает на любом типе компьютерного оборудования и обеспечивает мониторинг экзаменационных сессий, регистраций, формирования отчетов и управления доступом в режиме реального времени.

"Использование ПК "ЭкзаМ" снижает нагрузку на персонал, повышает прозрачность экзаменационной процедуры и гарантирует защиту персональных данных. ПК "ЭкзаМ" включен в реестр российского программного обеспечения и соответствует требованиям ФСТЭК России (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) и ФСБ России", - добавили в ведомстве.