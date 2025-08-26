37 БПЛА ликвидировано в понедельник вечером над территорией России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В период с 20:00 25 августа до полуночи над российскими регионами уничтожено 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению, 12 дронов уничтожено над Южным федеральным округом: 4 - над Черным морем и 8 - над Ростовской областью.

25 беспилотников ликвидировали над Центральным федеральным округом: 9 - над Брянской областью, 6 - над Белгородской, 4 - над Курской, 3 - над Орловской, 2 - над Тульской и 1 - над Калужской.