Поиск

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"03:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр со стороны Керчи к 15:00 понедельника. Со стороны Тамани наблюдались небольшие очереди до 13:00, после чего затруднений в проезде к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края не было.

Крымский мост Керчь Тамань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });