Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"03:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр со стороны Керчи к 15:00 понедельника. Со стороны Тамани наблюдались небольшие очереди до 13:00, после чего затруднений в проезде к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края не было.