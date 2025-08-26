1 сентября запустят приложение, которое может выявить местоположение мигранта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября начнет работать программа для мигрантов, аналогичная системе "Социальный мониторинг", работавшей во время пандемии коронавируса, когда заболевшие передавали данные о своем местоположении, с помощью нее можно будет узнавать местонахождение мигранта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Более того, 1 сентября вводим еще одну систему по аналогии с системой социального регистра времен ковида, где нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов, мы будем знать его местонахождение", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте KP.RU.

Он отметил, что правительство Москвы получило разрешение на проведение "целого ряда экспериментов на территории московского региона" для контроля мигрантов. Мэр напомнил, что во всех аэропортах введен биометрический контроль мигрантов. Также в Москве вводится электронная карта мигранта, "в которую будут занесены все данные о мигранте". "Через QR-код полицейский может узнать о нем все - когда он приехал, на какой период, где устроен, есть ли миграционные нарушения или нет. Если красным горит нарушение, полицейский должен его задержать. Если зеленым, вопросов нет", - уточнил мэр.

Говоря о борьбе с трудовыми мигрантами, мэр отметил, что "экономически борьба с трудовой миграцией, особенно в условиях СВО, очень плохая история". По словам Собянина, сегодня в стране работодатели не могут найти около 5 миллионов работников. "Сегодня изгнать мигрантов можно, но это приведет к серьезным экономическим последствиям", - добавил мэр.

Также Собянин сообщил, что "за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности".