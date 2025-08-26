Поиск

1 сентября запустят приложение, которое может выявить местоположение мигранта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября начнет работать программа для мигрантов, аналогичная системе "Социальный мониторинг", работавшей во время пандемии коронавируса, когда заболевшие передавали данные о своем местоположении, с помощью нее можно будет узнавать местонахождение мигранта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Более того, 1 сентября вводим еще одну систему по аналогии с системой социального регистра времен ковида, где нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов, мы будем знать его местонахождение", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте KP.RU.

Он отметил, что правительство Москвы получило разрешение на проведение "целого ряда экспериментов на территории московского региона" для контроля мигрантов. Мэр напомнил, что во всех аэропортах введен биометрический контроль мигрантов. Также в Москве вводится электронная карта мигранта, "в которую будут занесены все данные о мигранте". "Через QR-код полицейский может узнать о нем все - когда он приехал, на какой период, где устроен, есть ли миграционные нарушения или нет. Если красным горит нарушение, полицейский должен его задержать. Если зеленым, вопросов нет", - уточнил мэр.

Говоря о борьбе с трудовыми мигрантами, мэр отметил, что "экономически борьба с трудовой миграцией, особенно в условиях СВО, очень плохая история". По словам Собянина, сегодня в стране работодатели не могут найти около 5 миллионов работников. "Сегодня изгнать мигрантов можно, но это приведет к серьезным экономическим последствиям", - добавил мэр.

Также Собянин сообщил, что "за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности".

Сергей Собянин Москва Комсомольская правда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });