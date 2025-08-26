В Хакасии в ДТП с грузовиком погиб ребенок

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Хакасии выясняют обстоятельства ДТП с грузовиком, в котором погиб ребенок и еще два получили травмы, сообщает Управление ГАИ по республике.

"В результате ДТП пассажир автомобиля, шестилетний мальчик, погиб на месте. 10-летний мальчик получил травму живота, а 12-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушиб грудной клетки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры перевозились в кузове грузовика.

Авария произошла вечером 25 августа на проселочной дороге в 700 м от села Бирикчуль Аскизского района Хакасии. Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-63 не справился с управлением и грузовик опрокинулся в кювет.

Проверку взяла на контроль прокуратура Хакасии. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.