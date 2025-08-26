Поиск

Три частных дома и автомобиль повреждены при отражении атаки БПЛА в Ленобласти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Стекла ряда частных домов в Сланцевском районе Ленинградской области были повреждены в результате атаки дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во вторник.

"При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет, подчеркнул он. Глава региона поручил местной администрации оценить ущерб.

Ранее он проинформировал, что над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти утром во вторник было уничтожено более 10 БПЛА.

По данным Минобороны, российские военные перехватили и уничтожили с полуночи до 6:10 над регионами РФ 43 украинских беспилотника. В частности, шесть БПЛА было нейтрализовано над Ленинградской областью.

Александр Дрозденко Ленинградская область
