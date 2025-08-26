Минфин предложил резко увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, увеличивающие штрафы за перевод средств на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, дополняет их штрафами, кратными сумме переведенных средств.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что отсутствие вариативности видов наказания за преступления, предусмотренные статьей 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", снижает эффективность уголовного наказания при его назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данных о личности осужденного, в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа.

В связи с этим предложено сохранить предусмотренные УК РФ санкции в виде штрафов в абсолютных величинах, предусмотрев увеличение их предельного размера. Максимальный размер штрафов в проекте закона увеличивается с 500 тыс. рублей и с 1 млн рублей для крупных и особо крупных деяний, предусмотренных УК РФ, до 5 млн рублей. Для альтернативного наказания, когда штраф определяется исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, максимальный срок такого периода увеличивается с трех до пяти лет (эта норма уже действует для крупных и особо крупных деяний).

Статьей 193.1 УК РФ предусмотренные ею деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 30,5 млн рублей, в особо крупном размере - 65 млн рублей.

Законопроектом для обеспечения дальнейшей дифференциации и индивидуализации наказаний за совершение преступлений, а также повышения исполнимости дополнительного наказания в виде штрафа предлагается установить, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом наказания судом в качестве дополнительного наказания для преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере или группой лиц, может быть назначен штраф в размере от однократной до трехкратной суммы денежных средств в валюте или рублях, переведенных на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В пояснительной записке сообщается, что в 2022 году таможенными органами выявлено 242 нарушения валютного законодательства, обладающих признаками преступлений по совершению валютных операций по переводу денежных средств на счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в 2023 году - 275, в 2024 году - 436, в первом полугодии 2025 года - 253 нарушения.

В результате рассмотрения сообщений о выявленных преступлениях в 2022 году возбуждено 147 уголовных дел, по которым общая сумма незаконно выведенных денежных средств составила 10,5 млрд рублей, в 2023 году - 170 дел на 9,8 млрд рублей, в 2024 году - 240 дел на 15,7 млрд рублей и в первом полугодии 2025 года - 162 уголовных дела на 11,7 млрд рублей.

Из возбужденных с 2022 года 719 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 193.1 УК РФ, по части первой статьи было заведено 119 уголовных дел на сумму 590 млн рублей, по части второй (крупные деяния) - 316 уголовных дел на сумму 4,96 млрд рублей, по части третьей (особо крупные) - 284 уголовных дела на сумму 42,14 млрд рублей.

Анализ правоприменительной практики показал, что наказания, назначаемые за совершение таких преступлений, несопоставимы с их общественно опасными последствиями для финансовой безопасности государства.

Согласно судебной статистике, в 2022-2024 годах судами по части первой статьи 193.1 УК РФ осуждено 2 лица, по части второй - 18 лиц, по части третьей - 86 лиц.