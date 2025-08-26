Поиск

Лавров обсудил с Вучичем ситуацию в Косово и вокруг Республики Сербской

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник по телефону переговорил с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает МИД РФ.

"Рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках с акцентом на дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении МИД.

Как отметили на Смоленской площади, "особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина)".

"Подтверждена обоюдная заинтересованность России и Сербии в продолжении продуктивного политического диалога", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В рамках региональной повестки, указали в МИД, были "отмечены основополагающее значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих четкие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трех государствообразующих народов в Боснии и Герцеговине".

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны, уточнили в МИД.

МИД РФ Сергей Лавров Косово Сербия Александр Вучич
