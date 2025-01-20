Поиск

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки
Фото: Sylvain CORDIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ястычная икра, не прошедшая переработку (кроме замораживания и охлаждения) и являющаяся сырьем для изготовления зернистой икры, скорее всего, будет исключена из системы обязательной маркировки. Соответствующее предложение подготовил Минпромторг РФ, проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщила пресс-служба министерства, решение принято по просьбе бизнеса.

"С 1 апреля 2024 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 года N2028 в России началось поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых. В рамках этого процесса со стороны бизнес-сообщества были получены предложения о корректировке перечня продукции, подлежащей маркировке, в части исключения", - говорится в пресс-релизе.

Участники оборота икры осетровых и лососевых видов рыб в РФ с 1 апреля 2024 года должны были зарегистрироваться в государственной системе маркировки. С 1 мая производители обязаны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

До этого, с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, в РФ проводился эксперимент по маркировке красной и черной икры. Как отмечали в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - ООО "Оператор ЦРПТ", в ходе эксперимента было протестировано нанесение кодов на все виды упаковки икры, включая жестяные и стеклянные банки, контейнеры, коробки, ПЭТ с закаткой и ПЭТ (банка).

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Ограничением иностранных слов в русском языке займется группа в Госдуме

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });