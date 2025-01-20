Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ястычная икра, не прошедшая переработку (кроме замораживания и охлаждения) и являющаяся сырьем для изготовления зернистой икры, скорее всего, будет исключена из системы обязательной маркировки. Соответствующее предложение подготовил Минпромторг РФ, проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщила пресс-служба министерства, решение принято по просьбе бизнеса.

"С 1 апреля 2024 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 года N2028 в России началось поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых. В рамках этого процесса со стороны бизнес-сообщества были получены предложения о корректировке перечня продукции, подлежащей маркировке, в части исключения", - говорится в пресс-релизе.

Участники оборота икры осетровых и лососевых видов рыб в РФ с 1 апреля 2024 года должны были зарегистрироваться в государственной системе маркировки. С 1 мая производители обязаны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

До этого, с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, в РФ проводился эксперимент по маркировке красной и черной икры. Как отмечали в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - ООО "Оператор ЦРПТ", в ходе эксперимента было протестировано нанесение кодов на все виды упаковки икры, включая жестяные и стеклянные банки, контейнеры, коробки, ПЭТ с закаткой и ПЭТ (банка).