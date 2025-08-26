Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом превысило тысячу к 14:00 вторника. Большая часть ожидала со стороны Керчи.

Более тысячи машин в ожидании досмотра перед Крымским мостом фиксируются третий день подряд, основные очереди в эти дни наблюдаются со стороны Керчи.