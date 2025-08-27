Продлен упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции в РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в очередной раз продлило действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение в РФ продукции – до 1 сентября 2026 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь, в частности, идет о запчастях, которые ввозятся для обслуживания или ремонта ранее выпущенных в обращение в России техники и оборудования, а также о комплектующих, компонентах, сырье или материалах для производства продукции на территории страны.

Особый порядок разрешительной деятельности в РФ был утвержден в 2022 году постановлением №353, в том числе приложением №18 – особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение продукции техрегламентам и другим обязательным требованиям. Правительство разрешило производителям и экспортерам использовать упрощенный порядок выпуска продукции на рынок РФ через предоставление декларации о соответствии товаров, основанных на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

После 2022 года упрощенный режим несколько раз продлевался, согласно последнему решению, срок его действия должен был истекать 1 сентября 2025 года. Как отметили в правительстве РФ, практика работы в упрощенном порядке доказала свою эффективность и продолжит действие.

В кабмине напомнили, что для исключения случаев попадания на внутренний рынок некачественной продукции для производителей и экспортеров было введено обязательство после подачи декларации по упрощенной схеме и вывода продукции на рынок в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования.