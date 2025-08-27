Поиск

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Из Коста-Рики в Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве при подаче электроэнергии потребителям, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.

По данным правоохранителей, с 2020 по 2021 год фигурант исполнял обязанности генерального директора энергосбытовой организации, не имея необходимых документов для предоставления электроэнергии потребителям. Гражданин получал от клиентов деньги за поставку принадлежащих другому юридическому лицу ресурсов.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159) и легализации (ч. 4 статьи 174.1 УК РФ. Обвиняемому удалось скрыться за рубежом.

Впоследствии мужчину обнаружили на территории Республики Коста-Рика, где он и был задержан.

Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено, в связи с чем сегодня он был доставлен в Москву, проинформировала Волк.

Коста-Рика Ирина Волк МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });