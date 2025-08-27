Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Из Коста-Рики в Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве при подаче электроэнергии потребителям, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.

По данным правоохранителей, с 2020 по 2021 год фигурант исполнял обязанности генерального директора энергосбытовой организации, не имея необходимых документов для предоставления электроэнергии потребителям. Гражданин получал от клиентов деньги за поставку принадлежащих другому юридическому лицу ресурсов.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159) и легализации (ч. 4 статьи 174.1 УК РФ. Обвиняемому удалось скрыться за рубежом.

Впоследствии мужчину обнаружили на территории Республики Коста-Рика, где он и был задержан.

Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено, в связи с чем сегодня он был доставлен в Москву, проинформировала Волк.