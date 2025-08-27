Поиск

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине
Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что вряд ли полезно говорить о компромиссах и уступках со стороны РФ в украинском конфликте вне отрыва от контекста переговоров и в публичном пространстве.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности Москвы к компромиссам и уступкам в ходе саммита на Аляске, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего результата дела".

По словам Пескова, "работа должна дальше вестись в непубличном формате - только так можно достичь результата".

Пресс-секретарь главы государства отметил также: "На Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами. Мы высоко оцениваем результативность этого разговора".

"Действительно, рассматривались различные вопросы, связанные с украинским урегулированием, в продолжение той работы, которую ведет российская сторона, в продолжение тех миротворческих усилий, которые предпринимают Трамп и члены его команды", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Украина
