Проект "Пять морей и озеро Байкал" вступил в активную фазу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Началась активная фаза реализации проекта строительства крупных курортов на морских побережьях России, сообщил в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Развиваются крупные инвестиционные проекты, связанные с новыми точками привлечения, в том числе у нас 21 аквапарк сейчас в работе, - имею в виду реальные инвестиционные проекты, где банки приняли решения, которые мы поддерживаем, - 16 горнолыжных комплексов и четыре парка развлечений. То есть мы параллельно еще создаем такую мощную отрасль", - сказал Решетнико на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

По его словам, в активную фазу вступает проект "Пять морей и озеро Байкал".

"Мы его дополнили проектом в Балаклаве и уже приступили к созданию инфраструктуры в Дагестане и Бурятии. То есть у нас проектная часть заканчивается, сложная, и все больше и больше сейчас уходим в стройку", - добавил министр.

Решетников сообщил, что в этом году принято решение увеличить лимиты программы льготного кредитования отелей.

"На сегодняшний момент у нас 78 тысяч номеров находятся либо уже в стройке, либо в проектировании. Это 347 новых отелей, из которых 28 на 5 тысяч номеров уже введены. Регионам распределены единая субсидия, а также средства на создание модульных гостиниц", - сказал министр.

Он подчеркнул, что, развивая номерной фонд, министерство занимается и вопросами качества туристических услуг, при этом как в новых, так и в действующих гостиницах. Для этого запущена реформа классификации средств размещения.

