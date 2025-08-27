Итальянская Barilla инвестирует почти 0,5 млрд руб. в мельницу в Подмосковье

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Итальянский производитель макаронных изделий Barilla инвестирует почти 0,5 млрд рублей в мельницу, которую строит в Ступино (Московская область), сообщается на сайте Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Ее мощности будут рассчитаны на переработку до 218 тыс. тонн пшеницы в год. После запуска перерабатывающего комплекса компания планирует ежегодно выпускать до 167 тыс. тонн высококачественной муки для спагетти и пенне, а также 52 тыс. тонн пшеничных отрубей.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили стройплощадку и оценили стройготовность на уровне 82%. В настоящее время ведется монтаж конструкций, технологического оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей. Завершение работ запланировано на октябрь 2025 года, сообщается в пресс-релизе.

Земельный участок площадью 15 га предприятию выделили в рамках программы поддержки инвесторов Московской области "Земля за 1 рубль".

Как сообщалось, выручка российской "дочки" Barilla - "Барилла Рус" в 2024 году выросла на 19,8%, до 15,444 млрд рублей с 12,886 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - на 26,2%, до 1,714 млрд рублей с 1,359 млрд рублей. Фабрики по производству макаронных изделий расположены в Солнечногорске (Московская область) и Уфе.