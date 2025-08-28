Ученые Роспотребнадзора разработали тест сразу на 25 инфекций

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, который может выявить 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19/

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19 (…) Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение. Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок.

В ведомстве уточнили, что это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.