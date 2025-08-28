Поиск

Ученые Роспотребнадзора разработали тест сразу на 25 инфекций

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, который может выявить 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19/

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19 (…) Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение. Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок.

В ведомстве уточнили, что это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.

Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });