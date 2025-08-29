Поиск

Двое жителей Ярославской области задержаны по делу о госизмене

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Ярославской области двух местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах критической инфраструктуры региона.

"Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

В отношении задержанных следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

