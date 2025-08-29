Гендиректор "Башспирта" арестован по делу о превышении должностных полномочий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения генеральному директору АО "Башспирт" по делу об экономически необоснованных договорах аренды, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Топ-менеджеру предприятия инкриминируется п."е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он арестован до 30 сентября 2025 года.

"По версии следствия, обвиняемый, вступив в должность генерального директора АО "Башспирт" в августе 2022 года, не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия. Указанные договоры были заключены бывшим руководителем общества без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности. В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года АО "Башспирт" понесло убытки в размере более 103 млн рублей, перечисленных арендодателям", - говорится в сообщении.

С фигурантом проведены первоначальные следственные действия, по месту его работы и жительства проведены обыски.

Пост гендиректора "Башспирта" с августа 2022 года занимает Раиф Абдрахимов.

Ранее за хищения был осужден бывший гендиректор "Башспирта" Рауф Нугуманов и ряд других лиц. В марте им был вынесен обвинительный приговор за превышение должностных полномочий и причинение ущерба предприятию на общую сумму свыше 100 млн рублей.

"Башспирт" объединяет четыре ликероводочных завода, а также завод по производству спирта в Стерлитамаке. Холдинг занимает 5-е место по объемам производства среди российских производителей водки. Бренды компании представлены практически во всех субъектах страны.