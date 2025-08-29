Россия развивает военно-техническое партнерство в части модернизации армий союзников

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Россия продолжает развивать возможности военно-технического партнерства в части модернизации армий союзников, несмотря на проведение СВО. Он сказал это на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Продолжаем развитие возможностей военно-технического партнерства, в части модернизации армий наших союзников, несмотря на проведение СВО", - сказал министр.

"Здесь важно перейти от краткосрочного взаимодействия к долгосрочному", - отметил он.