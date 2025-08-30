Кабмин направит 1 млрд руб. на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 млрд рублей, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом", - говорится в сообщении.

"Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Мишустин на заседании правительства 19 августа, его слова приводятся на сайте кабмина.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", напомнили в правительстве.