Военные РФ ночью нанесли удар по предприятиям в Днепропетровске и в Запорожье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье, а также поразили инфраструктуру на 10 аэродромах Украины, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в субботу.

"Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов", - сказал Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ.

"Поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов)", - сообщил он.